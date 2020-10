DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 12. Oktober

=== 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Oktober) *** 08:00 DE/Großhandelspreise September 09:00 EU/Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten, ca 15:15 PK, Luxemburg 10:45 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an interparlamentarischer EU-Konferenz (online) 10:45 EU/Bundesfinanzminister Scholz, Impulsreferat auf interparlamentarischer EU-Konferenz (online) *** 11:00 DE/Kabinett, Beratungen zur Corona-Krise, Berlin *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, Stockholm 12:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (virtuell), Interview mit EZB-Präsidentin Lagarde *** 13:00 US/Institute of International Finance (IIF), virtuelle Jahrestagung (bis 16.10.), u.a. mit Finanzstaatssekretär Kukies (16:00) und EZB-Vizepräsident De Guindos (17:00) *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:15 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Dialog zu "Pandemie, Wirtschaft und Europa - Herausforderungen der Politischen Ökonomie" beim SPD-Wirtschaftsforum, Berlin - Börsenfeiertag US-Anleihemarkt ===

