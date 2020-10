Am Freitag sorgte die Meldung, wonach BASF im dritten Quartal wegen hoher Abschreibungen einen Verlust verbucht hatte, für Kursrückgänge. Am Wochenende lief eine weitere negative Meldung über die Nachrichtenticker: So meldete der Chemieriese, dass am Stammwerk in Ludwigshafen etwa 300 Kilogramm des Stoffes Imidazol in den Rhein geflossen sind."Experten haben die Quelle der Emissionen identifiziert und gestoppt", sagte ein Firmensprecher am Sonntag in Ludwigshafen. Zu dem Austritt sei es durch ein ...

