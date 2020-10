DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleibt der Rentenmarkt wegen des Kolumbus-Tages geschlossen.

TAGESTHEMA

Das von der US-Regierung in Aussicht gestellte 1,8 Billionen Dollar schwere Hilfspaket für die von der Pandemie angeschlagene Wirtschaft stößt sowohl bei Republikanern im Senat als auch bei Demokraten im Repräsentantenhaus auf Widerstand. Damit trüben sich die Hoffnungen auf staatliche Hilfen noch vor der Präsidentschaftswahl Anfang November erneut ein. Während einer Konferenzschaltung mit dem Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, und Finanzminister Steven Mnuchin, hätten sich mehrere Republikaner im Senat gegen ein weiteres großes Hilfspaket ausgesprochen, heißt es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Medows habe gesagt, dass er ihre Bedenken an US-Präsident Donald Trump weiterleiten werde und habe angedeutet, dass dieser wohl wenig erfreut darüber sein dürfte. Am Freitag hatte die US-Regierung ihr Angebot für ein staatliches Hilfspaket an die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, erhöht. Das neue Angebot sehe Ausgaben von mehr als 1,8 Billionen Dollar vor, wobei 400 Milliarden aus nicht verwendeten Geldern früherer Maßnahmen umgeschichtet worden seien, so dass sich die Gesamtkosten Kreisen zufolge auf etwa 1,5 Billionen Dollar belaufen. Der neue Vorschlag nähere sich dem von den Demokraten angestoßenem 2,2 Billionen Dollar schweren Paket zwar an, dennoch bestünden weiterhin erhebliche Differenzen, hieß es.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q

- Hellofresh SE, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Großhandelspreise September

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.117,00 0,49 S&P-500-Indikation 3.494,00 0,23 Nasdaq-100-Indikation 11.799,50 0,50 Nikkei-225 23.558,60 -0,26 Schanghai-Composite 3.352,22 2,45 +/- Ticks Bund -Future 174,73 4 Freitag: INDEX Freitagsschluss +/- % DAX 13.051,23 0,07 DAX-Future 13.052,50 -0,00 XDAX 13.068,96 -0,00 MDAX 28.003,13 0,60 TecDAX 3.173,89 1,19 EuroStoxx50 3.273,12 0,53 Stoxx50 2.953,61 0,64 Dow-Jones 28.586,90 0,57 S&P-500-Index 3.477,14 0,88 Nasdaq-Comp. 11.579,94 1,39 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,69 +11

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem positiven Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Man blicke nun auf den Beginn der Berichtssaison, bei der mit den US-Banken im Wochenverlauf bereits die ersten Schwergewichte ihre Zahlen vorlegen. Tendenziell ist man auf überwiegend positive Überraschungen eingestellt, da die Analystenschätzungen zum Höhepunkt der Coronavirus-Krise vorgenommen wurden. "Die meisten Konsensschätzungen dürften daher zu pessimistisch gefärbt sein", so ein Händler. Die Chance auf besser als befürchtete Zahlen sei daher hoch. Dazu habe sich der Markt auf einen Wahlsieg von Joe Biden in den USA mittlerweile eingestellt, was den US-Wahlkampf als Unsicherheitsfaktor etwas aus dem Spiel nehme. Auch die Absage der zweiten Trump-Biden-Debatte am Freitag dürfte daher nicht belasten. Zudem scheine ein US-Hilfspaket weiter möglich - wenn auch in deutlich geringerem Volumen. Im Fokus steht zudem die Geldpolitik mit dem Beginn der Jahrestagung von IWF und Weltbank. Wegen des Börsenfeiertages am US-Anleihemarkt dürfte das Geschäft am Nachmittag ruhig verlaufen.

Rückblick: Grundsätzlich stützend wirkte der bislang insgesamt erfreuliche Auftakt der Berichtssaison. Der Euro-Stoxx-50 stieg deutlicher - hier stützten unter anderem stärkere Aufschläge im Technologie-, aber auch im Rohstoffsektor. Harte Fakten für eine Konjunkturerholung kamen von neuen Daten aus China: Dort hatten die Aktivitäten im Dienstleistungssektor im September dank der starken Inlandsnachfrage am Ende des dritten Quartals angezogen. Medienberichte rund um den Feiertag der "Goldenen Woche" deuteten darauf hin, dass sich die Verbraucherausgaben weiter gut erholten. Die Londoner Börse hat den Verkauf ihrer Tochter Borsa Italiana bestätigt. Sie geht an die europäische Konkurrenzbörse Euronext. Der Kaufpreis liege etwas über den Schätzungen, hieß es. LSE gewannen 0,4 Prozent, für Euronext ging es um 4,4 Prozent nach unten. Nach einem guten dritten Quartal hatte Novo Nordisk den Ausblick angehoben. Für die Aktie ging es um 3,3 Prozent nach oben. Bei Rolls-Royce ging die fulminante Kursrally mit 14,3 Prozent Plus weiter. Nach über 80 Prozent Kursverlust spekuliert der Markt auf ein mögliches Kaufinteresse.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Anleger hielten sich angesichts der weiter stark steigenden Infektionszahlen und der bestehenden geopolitischen Unsicherheiten vor dem Wochenende zurück. Nach schwächeren Geschäftszahlen ging es für BASF um 3,8 Prozent nach unten. Der Chemiekonzern hatte ein EBIT vor Sondereinflüssen vermeldet, das deutlich unter der Baader-Schätzung lag. Auch der Ausblick verfehlte die Baader-Prognose. Eine schwache Henkel-Prognose ließ den Markt dagegen kalt, die Aktien stiegen 1,4 Prozent. Schon nach dem schwachen ersten Halbjahr hatten Analysten damit gerechnet, dass das Ziel für 2020 nicht erreicht werden könne. Zalando hob die Prognose an. Die Aktie legte um 3,2 Prozent zu. Um 24 Prozent nach oben ging es mit Global Fashion Group, nachdem auch dieser Modehändler seinen Ausblick angehoben hatte. Mit einem Freudensprung von 12,7 Prozent reagierten Villeroy & Boch auf die Anhebung von Prognose und Dividende.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Geschäft stiegen Stabilus um 4,4 Prozent. Das Unternehmen hat auf Basis vorläufiger Zahlen ein stärkeres viertes Quartal erzielt als erwartet.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Den dritten Tag in Folge ist es am Freitag nach oben gegangen. Damit haben die US-Börsen ihre höchsten Wochengewinne seit Ende August eingefahren. Auf Wochenbasis hat der Dow-Jones-Index gut 3, der Nasdaq-Composite sogar gut 4 Prozent zugelegt. Weiter stützte laut Börsianern die Hoffnung auf die Verabschiedung eines Konjunkturpaketes durch die Politik noch vor der US-Wahl. Unter den Einzelwerten standen die Aktien der Chiphersteller Advanced Micro Devices (AMD) und Xilinx im Fokus. Kreisen zufolge sprechen beide Unternehmen über eine Übernahme von Xilinx durch AMD. Der Deal könnte ein Volumen von 30 Milliarden Dollar haben. Xilinx schossen um 14,2 Prozent nach oben, AMD fielen um 3,9 Prozent. Der Kurs des großen Konkurrenten Intel gab 1 Prozent ab. Pfizer hat mit einer klinischen Studie zur Behandlung von Brustkrebs mit dem Mittel Ibrance nicht die erhofften Ziele erreicht. Der Kurs des Pharmakonzerns gab 0,6 Prozent ab.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:32h % YTD EUR/USD 1,1817 +0,03% 1,1814 1,1823 +5,4% EUR/JPY 124,67 -0,21% 124,93 124,85 +2,3% EUR/CHF 1,0762 +0,01% 1,0760 1,0765 -0,9% EUR/GBP 0,9065 -0,04% 0,9069 0,9084 +7,1% USD/JPY 105,47 -0,26% 105,75 105,63 -3,0% GBP/USD 1,3033 +0,03% 1,3029 1,3012 -1,7% USD/CNH 6,7126 -0,22% 6,7276 6,6833 -3,6% Bitcoin BTC/USD 11.385,48 0,570 11.321,01 11.070,91 +57,9%

Am Devisenmarkt büßte der WSJ-Dollarindex um 0,6 Prozent ein. Händler sprachen von möglichen "Biden-Effekten". Denn ein klarer Sieg der Demokraten mit deren Präsidentschaftskandidat Joe Biden wäre nach Einschätzung der Unicredit für den Dollar negativ. Die Experten verwiesen auf den laut Umfragen deutlicheren Vorsprung Bidens vor Amtsinhaber Trump. Unter einer Biden-Administration drohten eine Erhöhung der Unternehmenssteuern und verschärfte Regulierung. Das dürfte die Attraktivität von US-Vermögenswerten beeinträchtigen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,23 40,60 -0,9% -0,37 -29,2% Brent/ICE 42,46 42,85 -0,9% -0,39 -30,7%

Nach der Vortagesrally kamen die Erdölpreise wieder zurück. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,6 Prozent auf 40,53 Dollar pro Fass und europäisches Referenzöl der Sorte Brent ebenfalls um 1,2 Prozent auf 42,79 Dollar. Im Handel beäugt man die aktuellen Meldungen zum Wirbelsturm Delta, der große Teile der Ölförderung im Golf von Mexiko lahmgelegt hat. In Asien bauen die Notierungen zu Wochenbeginn ihre Abgaben noch etwas aus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.929,18 1.930,26 -0,1% -1,08 +27,1% Silber (Spot) 25,40 25,16 +1,0% +0,24 +42,3% Platin (Spot) 892,08 891,80 +0,0% +0,28 -7,6% Kupfer-Future 3,07 3,08 -0,2% -0,01 +8,7%

