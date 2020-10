München (ots) -- Überregionale Internetanbieter: Nur einer bietet Internet-Only-Tarife ohne Festnetz-Flat an- Vor allem regionale Anbieter haben Single-Flat-Tarife im Angebot- Persönliche Beratung zu Internettarifen - Anbieterwettbewerb senkt Preis für Internetzugang Immer weniger Haushalte verfügen über ein Festnetztelefon. Gleichzeitig haben sich seit 2011 die Sprachverbindungsminuten über das Festnetz mehr als halbiert.1) Dennoch ist das Angebot an reinen Internet-Flatrates ohne Festnet-Flat bei den großen deutschen Internetanbietern überschaubar und häufig preislich unattraktiv."Für viele Verbraucher ist die Doppelflatrate aus Internet- und Telefonanschluss die günstigste Wahl, selbst wenn sie nicht über das Festnetz telefonieren", sagt Christoph Henseleit, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24.Zur Tabelle mit allen betrachteten Tarifen geht es hier. (https://www.check24.de/files/p/2020/2/8/e/15698-2020-10-12_check24-tabelle-single-flats.pdf)Überregionale Internetanbieter: Nur einer bietet Internet-Only-Tarife ohne Festnetz-Flat anVon den großen Internetanbietern hat nur PYUR reine Internet-Flatrates im Angebot. Diese sind über alle Geschwindigkeiten und Vertragslaufzeiten durchschnittlich rund fünf Euro günstiger im Monat als die entsprechenden Doppel-Flatrates.Die großen DSL-Anbieter ermöglichen Internet-Only-Tarife lediglich via LTE. Zwar gibt es Tarife, die günstiger sind als eine entsprechende Doppelflat. Dafür werden sie ab einem verbrauchten Datenvolumen von 20 GB gedrosselt. Ungedrosselte LTE-Tarife sind teurer als der entsprechende Internetanschluss aus der Telefondose."LTE-Tarife sind keine echten Alternativen zu DSL- oder Kabel-Flatrates", sagt Christoph Henseleit. "Das Inklusivvolumen ist meist zu gering und ungedrosselte Tarife aktuell noch zu teuer, um einen Internetanschluss zu Hause zu ersetzen."Kleinere, regionale Anbieter: günstige Single-Flat-Tarife via Kabel und DSLKleinere und/oder regionale Internet-Provider bieten Tarife ohne Telefon-Flat meist günstiger an als vergleichbare Kombi-Produkte.Verglichen mit den großen DSL- und Kabelanbietern ist die regionale Verfügbarkeit dieser Angebote aber begrenzt. Ist der Tarif am Wohnort verfügbar, sparen Verbraucher beispielsweise bei M-net oder NetCologne mit einem Single-Flat-Tarif durchschnittlich rund drei Euro im Monat verglichen mit einer Doppel-Flatrate.Bei CHECK24 mehr als 1.500 Tarife von über 300 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser vergleichenCHECK24 hat die meisten Internetanbieter im Vergleich. Verbraucher erhalten so einen umfassenden Überblick über gut 1.500 Tarife von mehr als 300 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser - so finden sie den passenden Vertrag. Der Anbieterwechsel über CHECK24 ist für Kunden günstiger, schneller und einfacher.Persönliche Beratung zu Internettarifen - Anbieterwettbewerb senkt Preis für InternetzugangKunden, die Fragen zu ihrem Internettarif haben, erhalten bei den CHECK24-Experten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Die spezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Woche erreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene DSL-Verträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Internettarifen. So sparten Verbraucher durch den Wechsel innerhalb eines Jahres durchschnittlich 352 Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).2)1)Quellen:https://ots.de/B2qXHK;https://vatm-studie20.stream-view.de/build/pdf/VATM_TK-Marktstudie-2020_061020.pdf,S. 8 [abgerufen: 7.10.2020] 2)Quelle:WIK-Consult(https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf) 