FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleibt der Rentenmarkt wegen des Kolumbus-Tages geschlossen.

TAGESTHEMA

Das von der US-Regierung in Aussicht gestellte 1,8 Billionen Dollar schwere Hilfspaket für die von der Pandemie angeschlagene Wirtschaft stößt sowohl bei Republikanern im Senat als auch bei Demokraten im Repräsentantenhaus auf Widerstand. Damit haben sich die Hoffnungen auf staatliche Hilfen noch vor den Präsidentschaftswahlen erneut eingetrübt. Während einer Konferenzschaltung am Samstagmorgen mit dem Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, und Finanzminister Steven Mnuchin, hätten sich mehrere Republikaner im Senat gegen ein weiteres großes Hilfspaket ausgesprochen, heißt es aus Kreisen. Für die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, bedeute das neue Angebot des Weißen Hauses "einen Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück".

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.494,75 +0,25% Nasdaq-100-Indikation 11.798,00 +0,49% Nikkei-225 23.563,96 -0,24% Hang-Seng-Index 24.669,78 +2,28% Kospi 2.400,28 +0,35% Shanghai-Composite 3.355,96 +2,56% S&P/ASX 200 6.131,90 +0,49%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Sehr feste Indizes mit Aufschlägen von 2 Prozent und mehr an den chinesischen Börsen prägen das Börsenbild. An den anderen Plätzen überwiegen nach positiven Vorgaben der Wall Street zwar ebenfalls Gewinne, allerdings fallen diese dort deutlich geringer aus. Rückenwind für das Geschehen in China kommt vom Yuan. Hintergrund ist eine Maßnahme der chinesischen Notenbank, die es leichter macht, gegen den Yuan zu wetten. Marktteilnehmer müssen nun beim Kauf von Fremdwährungen gegen Yuan dafür keine Mindestreserve mehr hinterlegen. Zuletzt gab es dafür eine Quote von 20 Prozent. Marktexperten werten dies als Zeichen dafür, dass Peking die Aufwertung des Yuan zumindest verlangsamen will. In Tokio machen Bic Camera einen Satz um 8,3 Prozent nach oben. Trotz einer sinkenden Nachfrage ausländischer Touristen, hat der Elektronikeinzelhändler eine 45-prozentige Erholung des Gewinns im laufenden Fiskaljahr in Aussicht gestellt, das im August 2021 endet. Yaskawa Electric fallen dagegen um 4,5 Prozent, belastet von einem nur knapp behauptet erwarteten Nettogewinne im laufenden Fiskaljahr.

US-NACHBÖRSE

Apple gingen zuletzt auf Nasdaq.com 0,9 Prozent höher um mit 118 Dollar glatt, nachdem Apple im Streit mit Epic Games vor Gericht einen Erfolg eingefahren hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.586,90 0,57 161,39 0,17 S&P-500 3.477,13 0,88 30,30 7,63 Nasdaq-Comp. 11.579,94 1,39 158,96 29,06 Nasdaq-100 11.725,85 1,51 174,91 34,27 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 825 Mio 798 Mio Gewinner 1.544 2.313 Verlierer 1.464 723 unverändert 118 97

Etwas fester - Den dritten Tag in Folge ging es nach oben und die US-Börsen fuhren ihre höchsten Wochengewinne seit Ende August ein. Weiter stützte laut Börsianern die Hoffnung auf die Verabschiedung eines Konjunkturpaketes durch die Politik noch vor der US-Wahl. Unter den Einzelwerten standen die Aktien der Chiphersteller AMD und Xilinx im Fokus. Kreisen zufolge sprechen beide Unternehmen über eine Übernahme von Xilinx durch AMD. Der Deal könnte ein Volumen von 30 Milliarden Dollar haben. Xilinx schossen um 14,2 Prozent nach oben, AMD fielen um 3,9 Prozent. Der Kurs des großen AMD-Konkurrenten Intel gab 1 Prozent ab. Pfizer ereichte mit einer Studie zur Behandlung von Brustkrebs mit dem Mittel Ibrance nicht die erhofften Ziele. Der Kurs gab 0,6 Prozent ab.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 1,2 0,15 -104,1 5 Jahre 0,34 -0,8 0,34 -158,8 7 Jahre 0,54 -1,5 0,55 -170,9 10 Jahre 0,77 -1,1 0,78 -167,6 30 Jahre 1,57 -2,3 1,59 -150,1

Die US-Rentenkurse legten etwas zu, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 1,1 Basispunkte auf 0,77 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:27 % YTD EUR/USD 1,1824 +0,1% 1,1814 1,1771 +5,4% EUR/JPY 124,70 -0,2% 124,93 124,71 +2,3% EUR/GBP 0,9065 -0,0% 0,9069 0,9080 +7,1% GBP/USD 1,3043 +0,1% 1,3029 1,2964 -1,6% USD/JPY 105,46 -0,3% 105,75 105,94 -3,0% USD/KRW 1143,50 -0,7% 1143,50 1146,36 -1,0% USD/CNY 6,7155 +0,3% 6,6947 6,7151 -3,6% USD/CNH 6,7106 -0,3% 6,7276 6,7076 -3,7% USD/HKD 7,7500 -0,0% 7,7501 7,7500 -0,5% AUD/USD 0,7233 +0,1% 0,7228 0,7182 +3,2% NZD/USD 0,6668 +0,2% 0,6656 0,6612 -0,9% Bitcoin BTC/USD 11.396,93 +0,7% 11.321,01 10.875,50 +58,1%

Der Dollar-Index gab deutlich nach. Analysten sprachen von möglichen "Biden-Effekten". Ein klarer Sieg der Demokraten mit ihrem Präsidentschaftskandidaten Joe Biden wäre nach Einschätzung der Unicredit für den Dollar negativ. Unter einer Biden-Administration drohten eine Erhöhung der Unternehmenssteuern und verschärfte Regulierung. Das dürfte die Attraktivität von US-Vermögenswerten beeinträchtigen. Im asiatisch geprägten Geschäft am Montag steht der Yuan im Fokus. Er wertet deutlicher ab, nachdem die chinesische Notenbank ihre Währungspolitik etwas gelockert hat.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,23 40,60 -0,9% -0,37 -29,2% Brent/ICE 42,46 42,85 -0,9% -0,39 -30,7%

Nach der Rally am Donnerstag kamen die Erdölpreise wieder zurück. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,6 Prozent auf 40,53 Dollar pro Fass und europäisches Referenzöl der Sorte Brent ebenfalls um 1,2 Prozent auf 42,79 Dollar. Im Handel waren weiter Meldungen zum Wirbelsturm Delta Hauptthema, der große Teile der Ölförderung im Golf von Mexiko lahmgelegt hat.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.930,15 1.930,26 -0,0% -0,11 +27,2% Silber (Spot) 25,49 25,16 +1,3% +0,33 +42,8% Platin (Spot) 892,90 891,80 +0,1% +1,10 -7,5% Kupfer-Future 3,08 3,08 -0,1% -0,00 +8,8%

Der schwächelnde Dollar stützte den Goldpreis, der das Edelmetall für Anleger außerhalb des Dollarraums günstiger macht. Außerdem zeigten Daten, dass sich die Chinesen in der "Goldenen Woche" ausgabefreudig gezeigt haben. Im Handel ging man davon aus, dass auch der in China beliebte Goldschmuck auf den Einkaufszetteln gestanden hat. Die Feinunze verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 1.928 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

CORONAPANDEMIE

- In China sollen sämtliche Einwohner der Millionenmetropole Qingdao innerhalb von fünf Tagen auf das neuartige Coronavirus getestet werden. Das kündigte der Gesundheitsausschuss der Hafenstadt mit rund 9,4 Millionen Einwohnern an, nachdem dort am Vortag sechs neue Coronavirus-Infektionsfälle bestätigt worden waren.

- Indien hat die Schwelle von sieben Millionen Corona-Fällen überschritten. Das Gesundheitsministerium meldete am Sonntag einen Anstieg der Neuinfektionen um fast 75.000. uf 7,05 Millionen. Die zuletzt steigenden Fallzahlen sind auf die Aufhebungen der Corona-Beschränkungen zurückzuführen.

- Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat in Frankreich mit fast

27.000 einen neuen Höchststand erreicht.

HURRIKAN "DELTA"

Mit lebensgefährlichen Sturmfluten und heftigem Wind ist Hurrikan "Delta" über die US-Golfküste gezogen. Auf dem Weg ins Landesinnere schwächte sich "Delta" am Samstag zu einem Tropensturm ab.

KONJUNKTUR CHINA

Die Maschinenbauaufträge in Japan lagen im August in der Kernrate 0,2 Prozent höher als im Vormonat. Analysten hatten ein Minus von 1,0 Prozent geschätzt.

NORDKOREA

hat bei einer Militärparade anlässlich des 75. Jahrestags der Gründung der regierenden Arbeiterpartei hat Nordkorea eine neue Interkontinentalrakete präsentiert.

USA - PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL

Das für kommende Woche geplante zweite TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden findet nicht statt. Hintergrund ist ein Streit um mögliche Formatänderungen.

USA - PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL

Ein US-Bundesrichter hat ein Dekret des Gouverneurs von Texas zur Beschränkung der Annahmestellen für die Briefwahl aufgehoben. Behauptungen der Republikaner, wonach die Einschränkung Wahlbetrug reduzieren würde, wies der Richter als "nicht durch Fakten belegt" zurück.

APPLE/EPIC GAMES

Im Streit mit Apple hat der Videospielentwickler Epic Games vor Gericht erneut einen Rückschlag erlitten. Eine kalifornische Bezirksrichterin wies einen Eilantrag des Entwicklers zurück, mit dem dieser die Wiederaufnahme seines beliebten "Fortnite"-Spiels in den App Store von Apple erzwingen wollte.

