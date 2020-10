Die Aktie des Windanlagenherstellers Nordex gehörte in den letzten Tagen zu den größten Gewinnern im SDax. Zwischen 1. und 9. Oktober 2020 konnte das Unternehmen drei Aufträge im Ausmaß von 383 MW einsammeln, wobei der Großauftrag aus den USA mit 62 Turbinen oder 298 MW heraussticht. Der Errichtungsbeginn ist im Frühjahr 2021 und die Inbetriebnahme ist für Ende des gleichen Jahres vorgesehen. Nordex ist im ersten Halbjahr trotz einer Umsatzverdoppelung leider tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Als Grund nannte der Vorstand am Donnerstag gestörte Betriebsabläufe infolge der Corona-Pandemie. So sei es zeitweise zu Werksschließungen, Einschränkungen der Produktion, Verzögerungen in der Lieferkette und Stilllegungen von Baustellen gekommen..Zum Chart.Wie schon oben erwähnt, musste die Aktie von Nordex coronabedingt Federn lassen, was auch von den Marktteilnehmern durch den Sell Off bis Mitte März 2020 antizipiert ...

