Die Wiener Börse dürfte am Montag etwas höher eröffnen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsauftakt ein Plus von 0,3 Prozent. An den europäischen Leitbörsen zeichnete sich ebenfalls ein positiver Börsenstart ab."Der Wochenauftakt verläuft vermutlich in ruhigen Bahnen", schreiben die Analysten der Helaba in einem Marktkommentar. ...

