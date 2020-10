Ola Källenius strebt "die führende Position" bei Elektroantrieben und Fahrzeug-Software an. Bis 2025 will der Daimler-Chef bei Mercedes-Benz eine Umsatzrendite "im mittleren bis hohen einstelligen Prozent-Bereich" erreichen - sogar bei ungünstigen Bedingungen. Für einen Konzern der, was das Thema E-Mobility angeht sehr sehr lange gezögert hat, sind das überaus ambitionierte Ziele. Dennoch: Bei den Analysten kommen die neuen Daimler-Ziele an. Goldman Sachs und JPMorgan haben ihr Kursziel für die ...

