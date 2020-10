DGAP-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

reconcept öffnet zweite Tranche für grüne RE14 Multi Asset-Anleihe



12.10.2020 / 09:00

reconcept öffnet zweite Tranche für grüne RE14 Multi Asset-Anleihe

- Initialportfolio mit Wind- und Solaranlagen erworben

- 4,5 % p.a. Festzins, rd. 4 Jahre Laufzeit

- 4,4 Mio. Euro über erste Tranche bereits platziert



Hamburg, 12. Oktober 2020. Die reconcept Gruppe, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, setzt ihre erfolgreiche "RE14 Multi Asset-Anleihe" mit einer zweiten Tranche fort: Das Anlegerkapital wird mit 4,5 Prozent jährlich verzinst bei einer Laufzeit von rund 4 Jahren bis Ende 2024. Anleger profitieren somit doppelt: von festen Zinsen und einer ökologischen Rendite.



Das Anleihekapital fließt in den Bau und Betrieb von Projekten aus den Bereichen Wind- und Solarkraft in Europa. Ein Initialportfolio wurde bereits aufgebaut. Erworben wurden eine 2-MW-Windkraftanlage in der Niederlausitz (Brandenburg) sowie eine Dach-Photovoltaik-Anlage bei Hannover. Beide Anlagen erwirtschaften garantierte Einnahmen für jeweils 20 Jahre seit Inbetriebnahme im Juni 2019 (Wind) bzw. Januar 2020 (PV). Darüber hinaus ist geplant zwei weitere deutsche Windenergieanlagen anzubinden.



"Wir bieten eine Alternative zu Null- und Niedrigzins. 4,5 Prozent Zinsen jährlich einnehmen und gleichzeitig 100 Prozent Erneuerbare Energien mitfinanzieren - das macht sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich Sinn und spricht immer mehr Anleger an", erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe.



Geplant ist die Platzierung eines Anleihekapitals von bis zu 10 Mio. Euro, davon sind rund 44 Prozent über eine erste Tranche bereits platziert. Zeichnungen sind ab 5.000 Euro möglich, ein Agio fällt nicht an.



Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Gemeinsam mit mehr als 10.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept mehr als 230 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können - Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 370 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 517 Mio. Euro.



Risikohinweis

Bitte beachten Sie: Die reconcept Gruppe bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind eine unverbindliche und nicht vollständige Kurzinformation. Sie stellt kein Angebot zur Zeichnung der RE14 Multi Asset-Anleihe dar und ersetzt keinen Verkaufsprospekt. Der Erwerb der Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Wertentwicklungen der Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige Entwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Eine ausführliche Erläuterung der wesentlichen und tatsächlichen Risiken im Zusammenhang mit dargestellten Vermögensanlagen finden Sie im Verkaufsprospekt. Eine Investitionsentscheidung in die RE14 Multi Asset-Anleihe muss ausschließlich auf Basis des Verkaufsprospektes erfolgen, der auf der Website www.reconcept.de veröffentlicht ist und auch in gedruckter Form bei der reconcept consulting GmbH, ABC-Straße 45, 20354 Hamburg, zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten wird.