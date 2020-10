Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben vor dem Wochenende Gewinne verzeichnet, so die Analysten der Nord LB.Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei auf 174,68 Punkte gestiegen. Auch die Kurse der US-Anleihen seien in einem impulsarmen Handel leicht gestiegen. Wichtige Konjunkturdaten, an denen sich die Anleger hätten orientieren können, seien Fehlanzeige gewesen. (12.10.2020/alc/a/a) ...

