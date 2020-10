Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Wie wäre es wohl, wenn unser ganzes Leben von irgendwelchen Algorithmen optimiert wäre? Darüber hat sich Bestseller-Autor Marc-Uwe Kling in seinem Bestseller "QualityLand" Gedanken gemacht. Jetzt wird die Erfolgsgeschichte fortgesetzt! In "QualityLand 2.0 - Kikis Geheimnis" erfahren wir, wie es mit Peter Arbeitsloser weitergeht, der ja nun endlich den Status "Nutzloser" verlassen konnte und als Maschinentherapeut richtig durchstartet. Außerdem erfahren wir mehr über Kiki und ihre Vergangenheit. Jessica Martin mit unserem aktuellen Audible Hörbuch-Tipp.Sprecherin: Peter hat es endlich geschafft! Er leitet als Maschinentherapeut erfolgreich seine eigene Praxis, wo er auf reichlich kuriose Patienten trifft. Wie zum Beispiel auf den autonomen Staubsauger, der Panik davor hat, unterm Bett zu saugen.O-Ton 1 (QualityLand 2.0, 24 Sek.): "Es ist halt so ... Letztens war meine Herrin eine Woche bei ihrer Mutter. Und in der Zeit habe ich unter dem Bett ein benutztes Kondom gefunden." "Könnte das Kondom nicht schon älter ...?" "Na, hören Sie mal! Ich mache doch jeden Tag sauber. Außerdem haben mein Herr und meine Herrin ungeschützten Verkehr. Sie benutzt eine Spirale." "Und woher wissen Sie das?" Es gibt nur wenig, was ein Staubsaugroboter nicht weiß."Sprecherin: Und als hätte Peter nicht schon genug zu tun, wird er auch noch von zwei unbekannten Männern in einer Passagierdrohne entführt und zu Billionär Henryk Ingenieur gebracht.O-Ton 2 (QualityLand 2.0, 28 Sek.): "Nun, um Präsident zu werden, muss ich wissen, was der einfache Durchschnittstyp von der Straße denkt Jedenfalls muss ich wissen, wie ein Normalo tickt, eine Arbeiterameise, ein fast Nutzloser, ein Joe Average, ein Peter Arbeitsloser." "Ich möchte jetzt nach Hause", sagt Peter. "Aber einen Tipp gebe ich Ihnen kostenlos. Sie sollten nicht von den >niederen< fünfundneunzig Prozent der Gesellschaft sprechen. Das könnte bei fünfundneunzig Prozent Ihrer Wähler schlecht ankommen." "Ich werde es mir merken."Sprecherin: Statt dem eingebildeten Schnösel zu helfen, will Peter lieber seine Bekannte Kiki zurückzugewinnen, an die er sich eigentlich angenähert hatte. Doch die zeigt ihm nur die kalte Schulter.O-Ton 3 (QualityLand 2.0, 12 Sek.): "Wo hast du eigentlich gesteckt in den letzten Wochen?", fragt Peter. "Ich habe mir Sorgen gemacht." "Ach wirklich?", sagt Kiki. "Du hast dir Sorgen um mich gemacht, und deswegen hast du dich mit deiner Ex-Freundin getroffen?" "Woher weißt du ... Haben meine Maschinen gepetzt?"Sprecherin: Auch Kiki hat viel um die Ohren. Sie versucht mehr über ihre eigene Vergangenheit herauszufinden. Und gerät dabei ins Fadenkreuz eines seltsamen Killers.O-Ton 4 (QualityLand 2.0, 16 Sek.): "Hilf mir!", ruft Kiki. Um dem Zyklopen so gut es geht den Weg zu versperren, kippt sie ein Regal nach dem anderen um. Es hagelt Bücher auf den Flur. "Weswegen ist der Puppenmann eigentlich so angepisst von dir?", fragt der Alte. "Keine Ahnung. Kannst ja stehen bleiben und ihn fragen."Abmoderationsvorschlag: Welches düstere Geheimnis verbirgt sich hinter Kikis Herkunft? Das hören Sie in "QualityLand 2.0 - Kikis Geheimnis" von Marc-Uwe Kling. Die ungekürzteAutoren-Lesung gibt es bei Audible zum Download. Weitere Infos finden Sie unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp (http://www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp).Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56459/4730966