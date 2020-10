Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der richtungweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnete zum Wochenschluss Gewinne und wurde damit leicht oberhalb des Vorwochenniveaus gehandelt, berichten die Analysten der Helaba.Damit liege die 10J-Rendite in Deutschland wieder bei -0,53%. Auch in den Peripherieländern seien die Renditen gesunken. Die Rendite zehnjährigen BTPs habe am Freitag ein Tief bei 0,71% markiert. Der Rentenmarkt in den USA bleibe heute feiertagsbedingt (Columbus Day) geschlossen. ...

