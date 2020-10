Erst am Freitag hatte BASF die Aktionäre mit milliardenschweren Abschreibungen verstimmt. Jetzt lauert schon das nächste Problem: Der Austritt eines wassergefährdenden Stoffes in den Rhein.Milliardenabschreibungen vs. GeschäftsbelebungWegen eines Nachfragerückgangs aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie und des Wettbewerbsdrucks bei Basis-Chemikalien hat BASF bereits am Freitag angekündigt, einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...