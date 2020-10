Mainz (ots) - Am Donnerstag, 15. Oktober 2020, 20.15 Uhr, ist Tanja Wedhorn in den letzten beiden Folgen der ZDF-Serie "Fritzie - Der Himmel muss warten" zu sehen. Alle Folgen der ersten Staffel sind noch bis 15. Oktober 2021 in der ZDFmediathek abrufbar.Das ZDF setzt die Geschichte um die engagierte Lehrerin, die völlig unerwartet die Diagnose "Brustkrebs" bekommt, fort. Anfang November beginnen in Berlin und Umgebung die Dreharbeiten für die zweite Staffel. Unter der Regie von Neelesha Barthel und Kerstin Ahlrichs spielen außerdem Neda Rahmanian, Florian Panzner, Tobias Licht, Nick Julius Schuck, und viele andere. Die Drehbücher schrieb Headautorin Kerstin Höckel gemeinsam mit Katja Grübel und Christiane Bubner.Die zweite Staffel mit sechs neuen Folgen setzt unmittelbar an die erste Staffel an: Fritzie erwacht nach der OP. Ihr Mann Stefan (Florian Panzner) und Sohn Florian (Nick Julius Schuck) sind bei ihr. Am liebsten würde Fritzie sofort weitermachen, wo sie aufgehört hat, denn in der Rolle der Kranken gefällt sie sich gar nicht: Zu Hause und in der Schule wird sie gebraucht. Doch Fritzie muss erkennen, dass ihr Kampf gegen den Krebs erst begonnen hat.Die Primetime-Serie "Fritzie - Der Himmel muss warten" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der Polyphon Film und Fernsehgesellschaft. Produzentin ist Beatrice Kramm, Producerinnen sind Ursula Pfriem und Valeria Pauz. Die Redaktion liegt bei Heike Lagé und Kristl Philippi. Die Leitung hat Johannes Frick-Königsmann. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Januar 2021. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos von der ersten Staffel sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/fritzieTrailer und Making-of-Material ist auf Anfrage bei Zentraleaufgaben@zdf.de erhältlich.Pressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/fritzie-der-himmel-muss-warten/"Fritzie der Himmel muss warten" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/serien/fritzie-der-himmel-muss-wartenhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4730978