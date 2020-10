Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, blickt in seiner wöchentlichen Sendung heute auf die Entwicklung in der Chemie- und Agrarbranche. Im Fokus stehen BASF, Covestro, LyondellBasell und K+S. Der Experte analysiert im Gespräch mit Moderator Marco Uome die Werte sowohl aus fundamentaler als auch aus charttechnischer Sicht. Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Herausgeber des Anlegermagazins DER AKTIONÄR, Bernd Förtsch, hält Positionen an BASF, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.