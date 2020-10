Die Hoffnung auf neue Konjunkturmaßnahmen sorgt weiter für steigende Kurse. Der deutsche Leitindex hat am Vormittag die Kurslücke bei 13.116 geschlossen und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Sollte die Stimmung weiter gut bleiben, ist in den nächsten Tagen mit einem Run in Richtung 13.300 zu rechnen. Entscheidend ist auch der Beginn der Berichtssaison in den USA.Mit einigen Großbanken beginnt ab diesem Dienstag die Earnings Season in den USA. Die Erwartungen sind zuletzt wieder gestiegen, ...

