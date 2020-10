Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im September nahm die Unsicherheit am Kapitalmarkt wieder etwas zu, so die Experten von Union Investment.Zwar wachse die Wirtschaft weiterhin, die Dynamik habe nach den starken Zuwachsraten im Sommer jedoch etwas abgenommen. Darüber hinaus hätten sich in einigen Ländern (insbesondere in Spanien und Frankreich) die Corona-Infektionszahlen deutlich erhöht. Damit sei die Befürchtung einhergegangen, dass es regional zu umfangreichen Einschränkungen kommen könnte. Hinzu seien einige politische Themen gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...