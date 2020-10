DJ Solarbranche: EEG-Novelle verstößt gegen Europarecht

BERLIN (Dow Jones)--Die Solarbranche wirft Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021) einen Verstoß gegen Europarecht vor. Das gehe aus einem Rechtsgutachten der auf Energierecht spezialisierten Berliner Anwaltskanzlei von Bredow Valentin Herz im Auftrag des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW) hervor. Das im Entwurf vorgesehene Eigenversorgungsverbot für Anlagenbetreiber stehe "in krassem Widerspruch" zur Erneuerbare-Energien-Richtlinie der Europäischen Union, erklärte Jurist Florian Valentin.

Hintergrund ist der Plan Altmaiers, wonach Solaranlagenbetreiber die Ökostromumlage anteilig entrichten sollen, wenn sie mehr als 10 Megawattstunden Solarstrom selbst verbrauchen. Sie fällt auch für größere Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von über 20 Kilowatt peak an. Die bestehende EEG-Belastung für Eigenverbrauch soll demnach sogar verschärft werden: Nach 20 Jahren Betriebsdauer soll die Umlage in Höhe von derzeit knapp 3 Cent bereits für jede selbst verbrauchte Kilowattstunde Solarstrom fällig werden, so der BSW. Nach Ansicht des Rechtsexperten Valentin sind Abgaben oder Umlagen auf den Selbstverbrauch gemäß der EU-Erneuerbaren-Richtlinie nur noch in engen Ausnahmen zulässig. Die von der Regierung geplanten Belastungen "erfüllen aber keine der durch die EU vorgegebenen Voraussetzungen".

Im EEG 2021 ist auch vorgesehen, dass solarer Eigenverbrauch bei der Einführung eines neuen Ausschreibungssystems für Solardächer ausgeschlossen ist. Dies ist laut dem Verband ebenfalls nicht europarechtskonform. Solaren Eigenversorgern müsse laut EU-Recht vielmehr ein diskriminierungsfreier Zugang zu bestehenden Förderregelungen gewährt werden. Der geplante Systemwechsel hin zu Ausschreibungen bei der Vergabe von Marktprämien würde das Klimaschutzengagement von mittelständischen Unternehmen "behindern", so der BSW.

Zuletzt hatte auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in einem Impulspapier gefordert, die Eigenversorgung aus erneuerbaren Energien an einem Unternehmensstandort zu erleichtern. Dazu müsse der selbst verbrauchte Ökostrom von der EEG-Umlage entlastet oder ganz befreit werden. Ab dem kommenden Jahr soll ein weiterer Anstieg der Ökostromumlage verhindert werden, indem sie aus den Einnahmen des neuen CO2-Preises für Heiz- und Kraftstoffe gespeist wird.

