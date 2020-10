FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS RELX PRICE TARGET TO 2005 (2015) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 295 (280) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 645 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 2240 (1900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 490 (465) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ITV PRICE TARGET TO 80 (75) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 575 (525) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WPP PRICE TARGET TO 825 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 815 (575) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NATIONAL EXPRESS TO 'ESG TOP PICK' LIST - 'BUY' - BERENBERG RAISES SIGMA CAPITAL GROUP PRICE TARGET TO 190 (160) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 274 (264) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VOLUTION TO 'ESG TOP PICK' LIST - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 72 (90) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1620 (1600) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 662 (643) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 380 (350) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS BODYCOTE PLC TARGET TO 560 (580) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 420 (450) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1950 (1800) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SPECTRIS TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UW') - TP 2300 (2200) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES SPIRAX-SARCO TARGET TO 9600 (9130) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 170 (190) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1300 (1400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 590 (610) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 2150 (2275) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING TO 'OUTPERF.' ('SECTOR PERF.')-TARGET 340 (360) P. - RBC RAISES SANNE GROUP TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - RBC RAISES SANNE GROUP TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TP 730 (600) PENCE - UBS CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1730 (1800) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES JD SPORTS FASHION PL PRICE TARGET TO 800 (540) PENCE - 'NEUTRAL'



