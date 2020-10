Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.085 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Daimler, Linde und der Allianz. Am Ende der Liste rangieren die Anteilsscheine von MTU, Henkel und der Deutschen Börse entgegen dem Trend im Minus. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 23.558,69 Punkten geschlossen (-0,26 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag kaum verändert.



Ein Euro kostete 1,1808 US-Dollar (-0,05 Prozent).

