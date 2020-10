Liebe Leser - neue Aktien in unserem Markenwertportfolio. Wir nehmen heute Titel Nummer 11 auf. Der Top-Titel liegt seit Anfang Dezember schon 88!% im Plus. Mit Hebel 2 nur wohlgemerkt. Heute also im Markenwertportfolio die 11. Position. All das zu finden in unserem Abodienst. Und haben Sie Lust auf professionelles Agieren im Depot? Dann analysieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...