HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für BASF nach vorläufigen Zahlen und einem Ausblick auf das Gesamtjahr 2020 von 45 auf 52 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Operativ sei es im dritten Quartal offenbar besser als erwartet gelaufen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Montag vorliegenden Studie. Hohe Wertberichtigungen hätten die ausgewiesenen Ergebnisgrößen jedoch tief in die roten Zahlen gedrückt. Positiv sei aber, dass das Management nicht nur einen neuen Ausblick für das Schlussquartal und das Gesamtjahr 2020 wage, sondern damit auch die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten übertreffe./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 11:41 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2020 / 11:52 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

BASF-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de