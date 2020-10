ESG-Lösung von Diligent hilft Unternehmen, ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) zu verfolgen und zu messen

Diligent Corporation, ein führendes Modern-Governance-Unternehmen mit einer Plattform, die von fast 700.000 Vorstandsmitgliedern und Führungskräften genutzt wird, hat heute die Markteinführung seiner ESG-Lösung (Environmental Social Governance) bekannt gegeben, die Organisationen bei der Umsetzung von ESG-Standards und -Richtlinien unterstützt. Die Lösungen von Diligent bieten Unternehmen die notwendigen Tools, um Fortschritte im Bereich ESG anhand von Industriestandards zu verfolgen, Praktiken mithilfe von Benchmarks zu bewerten sowie relevante Nachrichten und Meinungstrends von Interessengruppen zu beobachten. Für Organisationen erleichtert die Lösung nicht nur die Entwicklung ehrgeiziger ESG-Ziele, sondern auch deren Umsetzung in konkrete Betriebsabläufe.

Introducing Diligent's ESG solutions to help organizations turn promises into progress with the ability to measure, track, and benchmark ESG goals. (Graphic: Business Wire)