Die beiden Unternehmen wollen künftig gemeinsam Energiespeicher- und Abwärmekonzepte für die Industrie umsetzen. Die Ausgründung der Universität Saarbrücken hat ein modulares, skalierbares System entwickelt, dass thermische Energie von bis zu 1300 Grad Celsius speichern kann.Steag New Energies und Kraftblock haben in einer Absichtserklärung festgehalten, künftig gemeinsame Projekte in den Bereichen Energiespeicher und Abwärme entwickeln zu wollen. Das von der Universität des Saarlands ausgegründete Start-up habe einen sowohl stationär als auch mobil einsetzbaren Wärmespeicher entwickelt, den die ...

