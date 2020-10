DJ Regierung nennt Beherbergungsverbote "nachvollziehbar"

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung stellt sich hinter das von vielen Bundesländern verhängte Beherbergungsverbot für Reisende aus deutschen Corona-Risikogebieten. Es sei "nachvollziehbar", dass sich Regionen mit sehr niedrigem Fallaufkommen schützen wollen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Zuvor hatte sich das sogenannte Corona-Kabinett mit dem umstrittenen Beherbergungsverbot befasst. Dies werde auch am Mittwoch Thema sein, wenn sich Bund und Länder unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ab 14 Uhr erneut beraten, so Seibert.

Die Bundesregierung habe "insgesamt Verständnis dafür", dass Bürger zu der Maßnahme "dringliche Fragen" haben. Allerdings sei die Pandemielage "ernst", so Seibert. Nahezu überall gebe es steigende Infektionszahlen, in einigen Städten sogar "sprunghaft steigende". Bereits am Wochenende hatte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) in der ARD das Beherbergungsverbot als "Notfallmaßnahme" verteidigt.

Wie sich das Verbot tatsächlich auf das Infektionsgeschehen auswirke, könne noch nicht abschließend beurteilt werden, erklärte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Sebastian Gülde. Dafür sei es "jetzt noch zu früh". Auf die Frage, wie mögliche Ansprüche beim Ausfall von Reisen zu regeln seien, verwies eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums auf die vertraglichen Vereinbarungen zwischen Reisenden und Unternehmen.

Im Corona-Kabinett wurden auch Fragen zur Einreise, Teststrategie, Kontaktnachverfolgung und zu Quarantäneregelungen beraten. Ziel war es, die zentralen Regeln im Umgang mit der Pandemie weiterzuentwickeln und abzustimmen, um sie dann am Mittwoch mit den Ländern umsetzen zu können. So endet am Mittwoch auch der Anspruch von Reisenden aus Risikogebieten auf eine kostenlose Testung. Die Bundesregierung hatte die Maßnahme bis 15. Oktober begrenzt, um die Labore zu entlasten.

Bundeseinheitliche Bußgelder seien beim Corona-Kabinett indes "kein Thema" gewesen, betonte Seibert. Am Wochenende hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein bundeseinheitliches Bußgeld in Höhe von 250 Euro für Verstöße gegen die Maskenpflicht vorgeschlagen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte sich beim Bild-Talk "Die richtigen Fragen" hinter Söders Vorstoß gestellt.

