Zum Start in die neue Handelswoche dominieren die grünen Vorzeichen an den US-Börsen. Der Fokus liegt dabei einmal mehr auf die großen Tech-Konzerne. Bei Apple steigt am Dienstag (13.Oktober) ein Special Event und bei Amazon steht der Prime Day vor der Tür. Darüber hinaus nimmt auch die Berichtssaison langsam wieder Fahrt auf.Das dritte Quartal 2020 ist passé und die ersten Unternehmen öffnen ihre Bücher. Am Dienstag sollten Anleger vor allem die US-Banken im Auge behalten. Mit BlackRock, JPMorgan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...