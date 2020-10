Mainz (ots) - Was tun, wenn keine Patientenverfügung vorliegt? Sandra (Anneke Kim Sarnau) und Ulrike (Silke Bodenbender) müssen über das Schicksal ihrer Mutter entscheiden. In Berlin haben die Dreharbeiten zu dem Fernsehfilm der Woche mit dem Arbeitstitel "Bring mich nach Hause" für das ZDF begonnen. Das Drehbuch von Britta Stöckle wurde von wahren Begebenheiten inspiriert. Unter der Regie von Christiane Balthasar spielen außerdem Hedi Kriegeskotte, Christian Erdmann, Nicholas Reinke, Anna Grisebach, Cynthia Micas, Berit Künnecke und viele andere.Kurz nachdem Religionslehrerin Ulrike ihren Sohn zu ihrer Mutter gebracht hat, bricht diese wegen eines geplatzten Aneurysmas zusammen. Sie fällt ins Koma und muss an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen werden. Ihre Schwester, die alleinstehende Astrophysikerin Sandra reist an, um Ulrike zu unterstützen. Bald wird Sandra klar, dass ihre Mutter nicht mehr aufwachen wird. Ulrike hat zwar eine Versorgungsvollmacht, aber es liegt keine Patientenverfügung vor. Die Grundhaltung der beiden Schwestern könnte nicht unterschiedlicher sein. Sandra plädiert für eine Abschaltung der Geräte, um der geliebten Mutter weiteres Leiden zu ersparen. Ulrike hingegen will nicht in Gottes Werk hineinpfuschen und empfände es als Mord, die Mutter von den Apparaten entfernen zu lassen. Obwohl Sandra kurz vor einem wichtigen Karriereschritt steht, zieht sie vorübergehend in das alte Elternhaus. Sie erkundigt sich bei Freunden und dem Hausarzt der Mutter, wie diese sich in solch einem Fall entschieden hätte. Vorsichtig ringen die beiden Schwestern um eine Entscheidung und finden zu einer schmerzhaften Einigung. Doch sie stoßen auf Widerstände.Der Film "Bring mich nach Hause" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der Rowboat Film und Fernsehproduktion GmbH. Produzenten sind Sam Davis und Kim Fatheuer. Die Redaktion im ZDF liegt bei Karina Ulitzsch und Günther van Endert. Die Dreharbeiten finden noch bis Mittwoch, 28. Oktober 2020 statt. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/bringmichnachhaushttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4731599