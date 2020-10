Die Aktie von Nel ASA schraubt sich zum Start in die neue Woche deutlich nach oben - aktuell steht ein Kursgewinn von fast 9% auf der Anzeigetafel von Nel ASA. Dabei können sich Aktionäre von Nel ASA in den vergangenen 6 Monaten über einen satten Kursgewinn in Höhe von 69% freuen und in der 3-Jahres-Betrachtung konnte sich die Nel-Aktie sogar um 512% verbessern! Nel ASA ist...

