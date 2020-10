Fulda (ots) - Die Veranstaltung war einmalig, das Interesse riesig: 1.000 Hobbyköche aus dem Großraum Stuttgart hatten sich beworben und wollten dabei sein - 12 Plätze gab es nur zu vergeben, sodass die Losfee einmal mehr entscheiden musste. Und sie meinte es gut mit Adisa Giere, Emma von Bergenspitz, Kai Katzschner, Regine Schminke, Sebastian Eismann (alle Stuttgart), sowie Andrea Blum (Schwaikheim), Angela Loriaux (Birkenfeld), Anja Kalischke-Bäuerle (Esslingen), Juliane Haller (Rastatt), Sandra Haupt (Reutlingen), Sophian Guidara (Fellbach) und Verena Moosmann (Zuffenhausen).Diese zwölf Gewinner bekamen in der vergangenen Woche im Rahmen dieses exklusiven Genuss-Workshops bislang nie erlebte Einblicke in die Arbeit eines Sternekochs. Der Workshop, der vom Lebensmitteleinzelhändler tegut... aus dem hessischen Fulda initiiert worden war, sollte den Teilnehmern zeigen, wie man aus frischen, regionalen Zutaten ein bodenständiges Vier-Gänge-Menü zaubern kann, das die besondere Handschrift eines Sternekochs trägt. Armin Karrer hat sein Handwerk bei den besten Köchen der Welt gelernt - unter anderem Eckhart Witzigmann und Heinz Winkler. Seit 23 Jahren ist Karrer mit einem Michelin-Stern dekoriert. Er steht für eine gehobene, aber gleichzeitig authentische Kochkunst, die er den zwölf Hobbyköchen in der Veranstaltung vermitteln konnte. Aber nicht nur das: Der Starkoch hat mit seinen Gästen nicht nur zusammen gekocht, sondern war mit ihnen vor dem Workshop gemeinsam im tegut... Supermarkt im Milaneo einkaufen, um den Gewinnern auch hier schon Tipps und Tricks für die Auswahl guter Lebensmittel an die Hand zu geben. "Das ist durchaus ungewöhnlich, mit den Teilnehmern eines Kochkurses schon zusammen einkaufen zu gehen", erklärt Armin Karrer und ergänzt: "Aber es richtet den Blick der Teilnehmer noch einmal mit einer ganze neuen Aufmerksamkeit auf die Lebensmittel, die wir gemeinsam verarbeiten. Das finde ich sehr gelungen!", so der Starkoch weiter. Am Ende eines gelungenen Abends waren sich alle einig, viel gelernt zu haben und mit einem neuen Blick auf Lebensmittel auch zu Hause neue kreative kulinarische Ideen ausprobieren zu wollen.Pressekontakt:Matthias PuschLeiter tegut... UnternehmenskommunikationTel.: 0661-104 641,E-Mail: pusch_m@tegut.comtegut... gute LebensmittelGerloser Weg 7236039 FuldaOriginal-Content von: tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133321/4731652