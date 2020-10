Liebe Leser von Feingold Research, wie funktioniert ein Turbo-Dienst bei uns? Was kann man erwarten? Nun, am besten überzeugt man sich via Kurzzeitabo, doch wir wollen unseren Ansatz etwas aufzeigen. So konnten wir zwischen Juni 2020 und Oktober 2020 alle! DAX-Trades erfolgreich abschließen. Dies liegt daran, dass wir Vola-Bänder definieren, Marktstimmung via Behavioral Finance analysieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...