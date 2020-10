DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September, Frankfurt 07:35 DE/Hypoport SE, Ergebnis 3Q, Berlin *** 08:00 DE/Verbraucherpreise September (endgültig) PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/ 0,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,4% gg Vj vorläufig: -0,4% gg Vm/-0,4% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-0,1% gg Vj *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +73.700 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,4% zuvor: 4,1% 08:30 EU/Treffen Rat für Allgemeine Angelegenheiten, u.a. zum Stand der Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien; 16:30 PK, Luxemburg 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei der virtuellen Jahreskonferenz des European Sustainable Development Network *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober PROGNOSE: +74,0 Punkte zuvor: +77,4 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -60,0 Punkte zuvor: -66,2 Punkte 11:00 DE/Bundesbank, virtuelle PK zum Finanzstabilitäts- bericht 2020 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), mündliche Verhandlung zur Organklage gegen das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada, Karlsruhe *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q, New Brunswick *** 12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q, New York *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q, New York 14:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme (virtuell) an der Sitzung des EU-Ausschusses für Regionen *** 14:30 US/Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen September *** 14:30 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (virtuell), PK zum World Economic Outlook (WEO) *** 16:30 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (virtuell), PK zum Global Financial Stability Report (GFSR) *** - CN/Handelsbilanz September *** - DE/Deutsch-französischer Technologiedialog (per Videokonferenz), Teilnahme u.a. von Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Staatspräsident Macron, den Wirtschaftsministern Altmaier und Le Maire sowie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angabe

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

