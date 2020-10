Es wird erwartet, dass der britische Premierminister Boris Johnson die Einrichtung einer Abteilung namens "Office for Investment" ankündigen wird, um ausländische Investoren für Infrastrukturprojekte mit einem Volumen von mehreren Milliarden Pfund zu gewinnen, berichtete Sky News am Montag. "Mit der Ansiedlung des neuen Investitionsbüros in der Downing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...