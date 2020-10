DJ Verteidigungsressort lehnt personelle Konsequenzen bei Sturmgewehr-Vergabe ab

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverteidigungsministerium hat personelle Konsequenzen im Zusammenhang mit der missglückten Sturmgewehr-Vergabe zurückgewiesen. "Ob das überhaupt angezeigt ist, wird das Prüfverfahren seitens des Beschaffungsamtes erbringen", sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Dies werde zeigen, ob es auch auf Seiten des Ministeriums oder des Vergabeamtes "zu Fehlern im Verfahren gekommen ist". Diese Prüfung könne bis zu zwei Wochen dauern.

Am Freitag hatte das Ministerium den Großauftrag für 120.000 Sturmgewehre bei der Bundeswehr an den thüringischen Hersteller C.G. Haenel zurückgezogen. Dies sei notwendig geworden, weil "nicht ausgeschlossen werden kann, dass aufgrund von Patentrechtsverletzungen der Firma Haenel die Mitbieter - also hier Heckler & Koch - in irgendeiner Weise benachteiligt wurden", so der Sprecher. Gegen die Vergabe hatte Heckler & Koch, das bisher die Sturmgewehre G36 an die Bundeswehr geliefert hatte, eine Rüge beim Bundeskartellamt eingereicht.

Den "Schritt zurück im Vergabeverfahren" verteidigte der Sprecher damit, dass dies ein "sehr komplexer und durch sehr starke Restriktionen auferlegter und beschränkter Prozess" sei. Es seien sehr viele Fristen zu beachten gewesen, zugleich könne das Ministerium "nicht in Eigentumsverhältnissen von Firmen reinschauen".

Die Entscheidung von Mitte September für Haenel hatte in den vergangenen Wochen hohe Wellen geschlagen, da der Zuschlag an ein kleines Unternehmen ging, das zudem in der Hand des staatlichen Rüstungskonzern der Vereinigten Arabischen Emirate ist. Das Land ist am Krieg im Jemen beteiligt. Auch bei Abgeordneten auf Regierungsseite mehrte sich die Kritik an dem Großauftrag.

