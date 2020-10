Der Zulieferer will den Ökostrom aus regionalen Photovoltaik-Anlagen aus Bayern und Mecklenburg-Vorpommern beziehen. Dafür wurde eine Vereinbarung geschaffen, die "kein PPA von der Stange" sei.Enovos Deutschland hat einen weiteren Stromliefervertrag (PPA) mit einem Industriekunden geschlossen. Der Kunde ist diesmal die Freudenberg Service KG mit Sitz in Weinheim, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dabei handele es sich - wie bei dem kürzlich geschlossenen Vertrag mit Daimler - erneuet nicht um einen "PPA von der Stange", sondern einen PPA der "Marke Enovos". So habe sich Freudenberg eine ...

