Das iPhone 12 ist zum Greifen nah: Am Dienstagabend stellt Apple seine neueste Smartphone-Generation vor - so könnt ihr das Special-Event im Livestream verfolgen. Am Dienstagabend, den 13. Oktober 2020, um 19 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit ist es soweit: Apple stellt coronabedingt mit etwa einem Monat Verspätung seine neueste iPhone-Generation vor, die erstmals mit der neuen Funktechnologie 5G ausgestattet sein wird. Wie schon die WWDC 2020 und das September-Event wird auch die Vorstellung der neuen iPhones - und womöglich weiterer Produkte - ...

