Wien (www.fondscheck.de) - In den vergangenen Jahren schnitten Dividendenaktien gerade in schwachen Konjunkturphasen deutlich besser ab als der breite Aktienmarkt, so die Experten von "FONDS professionell".Während des Corona-Crashs im Frühjahr sei das jedoch anders gewesen: Wegen den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hätten zahlreiche Unternehmen weltweit ihre geplanten Ausschüttungen gekürzt oder gestrichen. Dennoch setze Oliver Schmidt, stellvertretender Leiter des Aktienteams bei Metzler Asset Management, auf Dividendenaktien - am liebsten auf solche von nachhaltig geführten Unternehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...