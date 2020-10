Der Tankkarten-Anbieter DKV Euro Service und die Pfalzwerke haben eine Kooperation geschlossen. Dadurch können E-Auto-Fahrer mit der DKV-Karte künftig deutschlandweit auch an den Ladesäulen der Pfalzwerke und deren Marke 123energie laden - und das nicht nur in der Pfalz. Damit erweitert sich das Einsatzgebiet der DKV-Karte um 300 Ladepunkte, die nicht nur in der Heimatregion der Pfalzwerke liegen. ...

