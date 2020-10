96.022 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 10,68 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking O¨sterreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +0,30% vs. last gabb, -18,88% ytd, +32,30% seit Start 2013. Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Menge Addiko Bank AG AKTAT000ADDIKO0 6,100 EUR 1.061,40 EUR 7,400 EUR 12.10.20 09:29 NT 226,20 EUR 21,31 % 1.287,60 EUR174,000 STK AMS AG AKT O.N.AT0000A18XM4 8,940 EUR 894,00 EUR 21,830 EUR 12.10.20 10:44 NT 1.289,00 EUR 144,18 % 2.183,00 EUR100,000 STK ANDRITZ AKT.O.N.AT0000730007 26,060 EUR 1.042,40 EUR 29,700 EUR 12.10.20 10:45 NT ...

