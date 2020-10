DGAP-Ad-hoc: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Petro Welt Technologies AG: Umsatzerwartung gesenkt



12.10.2020 / 16:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wien, 12. Oktober 2020

Die Ölfeld-Service-Branche leidet derzeit unter anhaltenden kundenseitigen Anpassungen von Drilling- und Intensivierungsprogrammen zur Reduktion von Förderplänen in Einklang mit den Verpflichtungen der OPEC+ sowie unter der Erwartung einer anhaltenden Volatilität des Ölpreises. Darüber hinaus bleiben Einschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 als hemmender Faktor bestehen. Dieser weltweite Trend wirkt sich auch auf die Märkte der Petro Welt Technologies AG aus. Ferner wird die Finanzlage des Unternehmens zusätzlich durch die im September 2020 durchgeführte Abwertung des Rubel beeinflusst. Aktuell bewegt sich der Rubel-Euro-Wechselkurs auf einem Niveau von RUB 90 pro Euro. Die Petro Welt Technologies AG hat ihre Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2020 daher von EUR 275 bis 282 Mio. auf EUR 265 bis 270 Mio. gesenkt, wobei die Umsatzerwartung weiterhin von der Wechselkursvolatilität zum Jahresende 2020 beeinflusst werden wird. Über die Petro Welt Technologies AG

Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden und erstmals etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert. Kontakt

Konstantin Huber (be.public)

Investor Relations

T: +43 1 503 2 503-29

huber@bepublic.at 12.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de