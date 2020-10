Der neue Ebay-Deutschland-Chef Oliver Klinck übernimmt seinen Posten in einer für den Onlinehandel stürmischen Zeit. Was jetzt auf ihn zukommt und warum er dennoch glaubt, einen kühlen Kopf behalten zu können, erzählt er im t3n-Interview. Seit September ist Oliver Klinck der neue Deutschland-Chef des Online-Marktplatzes Ebay. Klinck ist bereits seit 2018 im Unternehmen und folgt dem Briten Eben Sermon, der im Unternehmen bleibt und die Karriereleiter weiter nach oben genommen hat. Oliver Klinck verantwortete in den letzten zwei Jahren als Chief Commercial Officer zentrale Bereiche des B2C- und B2B-Deutschland-Geschäfts und wusste...

