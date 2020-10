Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Apple. Morgen wird voraussichtlich das iPhone 12 vorgestellt. Bei den Verkäufen steht Tesla heute an 3. Stelle. Auch nach dem Ende der Anhörung von Kritikern der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin ist noch offen, wann das Land seine Zustimmung für das Projekt geben wird.