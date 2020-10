WTI erlebt eine bearish Umkehr, nachdem ein Double-Top gebildet wurde - Der RSI zeigt auf dem Tageschart nach Süden, während er im positiven Bereich liegt - Dier 100-Tage-MA von 40,03 ist für die Bären eine Herausforderung - Die WTI (Futures an der NYMEX) bauen ihre Verlustserie am Montag auf den zweiten Tag in Folge aus, angesichts einer rückläufigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...