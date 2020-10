Ultraviolet Devices, Inc. (UVDI), ein weltweit führender Anbieter von UV-C-Oberflächendesinfektions- und Raumluftqualitätsprodukten, gab heute bekannt, dass seine ersten italienischen Krankenhausstudien, die die erweiterte Wirksamkeit des Raumdesinfektionsmittels UVDI-360 belegen, auf dem 16. World Congress on Public Health 2020 (16. Weltkongress für öffentliche Gesundheit 2020), der vom 12. bis 16. Oktober 2020 stattfindet, vorgestellt werden. Die innovative Forschung, die von Dr. Gabriele Messina, außerordentlicher Professor für Öffentliche Gesundheit an der Universität Siena, am Rugani-Krankenhaus Monteriggioni in Siena durchgeführt wurde, zeigt die Fähigkeit von UVDI-360 zur Abtötung von Krankheitserregern in der Krankenhausumgebung im Rahmen verschiedener Reinigungsprotokolle, an mehreren Hochrisiko-Standorten und bei unterschiedlichen Desinfektionszykluszeiten.

Die Präsentationen von Dr. Messina und seinem Team an der Universität Siena umfassen:

(1) ein Plakat, auf dem vorläufige Daten einer Querschnittsstudie zur Messung der Gesamtreduzierung von Krankheitserregern auf berührungsintensiven Oberflächen in Krankenhauszimmern vor und nach der Verwendung des UVDI-360-Raumdesinfektionsmittels als Ergänzung zur Endreinigung vorgestellt werden. Vorläufige Ergebnisse kommen zu dem Schluss, dass 83 der untersuchten Standorte nach der Verwendung des UVDI-360-Raumdesinfektionsmittels 0 KBE aufwiesen.

(2) ein zweites Plakat, auf dem vorläufige Daten einer Querschnittsstudie vorgestellt werden, die die Gesamtreduzierung von Krankheitserregern in Operationssälen innerhalb von sechs Minuten mit dem UVDI-360-Raumdesinfektionsmittel zeigt, das in mehreren Protokollen verwendet wurde: ohne manuelle Reinigung, manuelle Reinigung zwischen der Verwendung im Operationssaal und als Ergänzung zur manuellen Endreinigung.

(3) eine mündliche Präsentation mit Forschungsergebnissen, die eine 3- und 4-Log-Reduktion von Candida auris mit dem UVDI-360-Raumdesinfektionsmittel bei 2,44 Metern zeigen.

(4) ein drittes Plakat, das ein Simulationsmodell der Mikrobenverteilung auf Oberflächen illustriert, um zukünftige UV-C-Tests zu unterstützen.

Titel: Six ultraviolet minutes for cleaner operating theatres (Sechs UV-Minuten für sauberere Operationssäle)

Track: Health Technology Assessment (Gesundheitstechnologie-Bewertung)

Zusammenfassung: #DJ-15

Titel: Analytical approach for a better control of environmental contamination (Analytischer Ansatz für eine bessere Kontrolle der Umweltkontamination)

Track: Hospital hygiene (including AMR), healthcare-associated infections (HAI) (Krankenhaushygiene (einschließlich AMR), mit dem Gesundheitswesen verbundene Infektionen)

Zusammenfassung: DN-18

Titel: A simulation model of microbe overlapping for the correct estimation of UV-C device log-reduction (Ein Simulationsmodell der Mikrobenüberlappung zur korrekten Schätzung der Log-Reduktion bei UV-C-Geräten)

Track: Healthcare Technology Assessment (Technologiebewertung im Gesundheitswesen)

Zusammenfassung: #DJ-14

Mündliche Präsentation: Tuning a UV-C device to challenge new threats in the sanitization setting of healthcare facilities (Einstellung eines UV-C-Geräts zur Abwehr neuer Gefährdungen bei der Desinfektion von Gesundheitseinrichtungen)

Datum und Uhrzeit: 13. Oktober, 12:15-13:15

Die Zusammenfassungen der Plakate sind über die Website des World Congress zugänglich: https://wcph2020.com/. Die Plakatpräsentationen sind nach ihrer Präsentation über die Website des UVDI zugänglich.

Über UVDI

Die Mission von UVDI ist es, eine sauberere, sicherere und gesündere Welt mithilfe fortschrittlicher UV-C-Lösungen zu schaffen, die die Luft und Oberflächen in den Umgebungen, in denen wir leben, arbeiten und spielen, desinfizieren. Das 1949 von Louis Veloz gegründete Unternehmen UVDI entwickelt und produziert in Kalifornien keimtötende Ultraviolettlichtlösungen der nächsten Generation und wendet dabei das über 70 Jahre und drei Generationen gewachsene Familienhandwerk und die entsprechende Sorgfalt an. Der UVDI-360-Raumdesinfektionsapparat wird heute weltweit in über 25 Ländern in den führenden Krankenhäusern der Welt eingesetzt, wo er sich in von Experten begutachteten und veröffentlichten Studien zur Reduzierung von Infektionen im Gesundheitswesen und zur Abtötung der risikoreichsten Krankheitserreger bewährt hat. UVDI ist stolz darauf, ein zertifiziertes Minderheitenunternehmen (Minority Business Enterprise, MBE) zu sein.

