Mit zwei Milliarden Euro Emissionsvolumen war der Börsengang des polnischen Amazon-Konkurrenten Allegro 2020 der größte in Europa. Zum Debüt ging es für die Aktie um 60 Prozent bergauf. Hierzulande kaum bekannt ist Allegro in Polen eine große Nummer. Die E-Commerce-Firma eigenen Angaben zufolge einer der zehn weltweit größten Onlinehändler. Jetzt hat der Konkurrent von US-Branchenriesen wie Amazon und Ebay an der polnischen Börse GPW ein fulminantes Börsendebüt hingelegt - und Anteile im Wert von zwei Milliarden Euro emittiert. Das macht den IPO zum bisher größten Börsengang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...