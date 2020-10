Berlin - Die Große Koalition verliert in der Wählergunst weiter an Vertrauen. Wie "Bild" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf den wöchentlichen Meinungstrend des Instituts INSA berichtet, verlieren CDU/CSU einen Punkt und kommen auf 35 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre.



Die SPD bleibt unverändert bei 14,5 Prozent. Die AfD verliert einen halben Punkt auf elf Prozent. FDP (sieben Prozent) und Linke (acht Prozent) gewinnen jeweils einen Punkt hinzu. Die Grünen (18,5 Prozent) halten ihren Wert aus der Vorwoche.



Sonstige Parteien kommen zusammen auf 6 Prozent (- 0,5).

