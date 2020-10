Berlin/Saarbrücken (ots) - Die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Ingrid Hartges, rechnet mit einer raschen Abschaffung der geltenden Beherbergungsverbote für Reisende aus inländischen Risikogebieten. "Die Beherbergungsverbote sind nach unserer Auffassung unverhältnismäßig und damit rechtswidrig", sagte sie der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstag- Ausgabe).



"Ich habe die begründete Hoffnung, dass sich Bund und Länder von dieser Form des Beherbergungsverbots verabschieden müssen", ergänzte Hartges mit Blick auf die für diesen Mittwoch geplanten Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten zu dem Thema.



In der Praxis herrsche "Chaos" wegen dieser Regelung. "Viele, die ihren Herbsturlaub schon fest gebucht hatten, bekamen gar nicht so kurzfristig einen Corona-Test. Alle Beteiligten wurden davon überrumpelt, die Gäste genauso wie die Hoteliers", kritisierte Hartges. Dabei gebe es keinerlei Belege, "dass es in den Beherbergungsbetrieben zu einem nennenswerten Infektionsgeschehen gekommen wäre", so die Verbandsfrau.



