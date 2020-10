Am 1. Oktober hat Dr. Till Backhaus, Minister für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 415.000 Euro an die Bio-Vertrieb GmbH in Watzkendorf (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) übergeben. Die GmbH ist Teil des Demonstrationsbetriebs Bio-Gärtnerei Watzkendorf. Bildquelle: Shutterstock.com Ziel der Investition ist es sich...

