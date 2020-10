EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Schlagwort(e): Personalie

Achiko AG: Achiko richtet Advisory-Board für Medizintechnik ein und verstärkt das Management-Team



13.10.2020 / 05:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Achiko richtet Advisory-Board für Medizintechnik ein

und verstärkt das Management-Team - Neue internationale Beiratsmitglieder: Glenn Cross (Australien), Dr. Jittaporn Wattanaseree (Thailand) und Carol Aebi (Schweiz) - Berufung ins Management: Pierre Nathie von Med2Mark als Vice President, Commercialisation Zürich, 13 Oktober 2020--Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) freut sich, eine Verstärkung ihres Management- und des Advisory Teams bekannt zu geben. Im Zuge weiterer Fortschritte bei der Markteinführung von Achikos Covid-19-Testkit unter der Leitung eines führenden Forschungs- und Entwicklungsteams hat das Unternehmen einen Beirat (Advisory Board) aus internationalen Experten in den Bereichen Medtech, Biotech und Innovation eingerichtet. Zudem wird mit sofortiger Wirkung ein Head of Commercialisation ernannt. Die Massnahmen erfolgen mit Blick auf die anstehende globale Expansion von Achiko. Mitglieder des Advisory Board sind: - Herr Glenn Cross, Direktor der führenden Technologie- und Gesundheitsunternehmen Horizon 3 Biotech, Captix Biomedical und Grey Innovation. Glenn Cross wird im Laufe dieses Jahres in den Verwaltungsrat von Achiko eintreten - Frau Dr. Jittaporn Wattanaseree, Dozentin und Ausbilderin mit umfassender Erfahrung im pharmazeutischen und biopharmazeutischen Bereich in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung von der Forschung bis zur Vermarktung - Frau Carol Aebi, Head of Business Analysis der Schweizer Software-Engineering-Firma AdNovum Verstärkung des Managements: - Herr Pierre Nathie tritt als Vice President, Commercialisation in das bestehende Managementteam von Achiko ein. Pierre Nathie ist derzeit Geschäftsführer von Med2Mark, einem internationalen Beratungsunternehmen, das sich auf die Kommerzialisierung von Innovationen im Bereich der Gesundheitstechnologie spezialisiert hat. Er bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Einführung innovativer medizintechnischer und biotechnologischer Produkte und Lösungen auf internationalen Märkten in Achiko ein. "Wir freuen uns über die Fortschritte bei Gumnuts, der neuartigen Covid-Test-Technologie, an der wir mit Regenacellx.sl arbeiten. Um den Erfolg zu sichern ist Achiko bestrebt, seine Expertise und hohe Leistungsfähigkeit in der Umsetzung laufend zu verbessern. Wir sind glücklich, dass Glenn, Carol, Pierre und andere sich uns anschliessen werden", sagte Steven Goh, CEO von Achiko. "Wir haben mit klinischen Studien begonnen und wir richten unsere Strategie auf die Erfüllung unterschiedlicher regulatorischer Anforderungen aus, um unsere Marktpräsenz zu erweitern. Im Gegensatz zu den populäreren PCR- und Antigen-Ansätzen verfügt unser differenzierter Ansatz über eine Versorgungskette, die eine Alternative zur Lösung der Kapazitätsengpässe für Tests bietet, sowie über eine wahrscheinlich bessere Patientenverträglichkeit und ein Kostenprofil, dem andere Testansätze noch gerecht werden müssen". "Bei der Stärkung unseres Managementteams richten wir uns daran aus, unseren Markteintritt mit dem richtigen Mass an Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit in Verbindung mit einer hohen Geschwindigkeit umzusetzen. Über Achiko AG



Achiko (ISIN CH0522213468) ist ein in der Schweiz beheimatete Unternehmergesellschaft mit einem weltweiten Marktfokus, die mithilfe der Expertise und Erfahrung ihrer Angestellten und Schlüsseltechnologien in verschiedenen Branchen Transformationen ermöglicht. Mittels technologischer und regulatorischer Innovationen sowie dem einzigartigen operativen Footprint in Europa und Asien strebt Achiko an, Märkte zu transformieren und einzigartigen Mehrwert für seine Kunden, Angestellten und Aktionäre zu bieten. Achikos Kernplattform besteht aus User-Registrierungs- und Bezahldienstleistungen, die für Applikationsentwickler zugänglich sind. Gegen Ende 2020 werden eine Nachrichtendienstleistung und weitere Community-basierte soziale Features lanciert. Achiko unterstützt Innovationen im Gesundheitsbereich mit Teman Sehat («Health Buddy»), seinem mobile App-Ökosystem, einer neuartigen Testtechnologie, welche gemeinsam mit Regenacellx.sl entwickelt wird, sowie Bezahl- und Finanzdienstleistungen für Verbraucher und Spiele und Unterhaltung. Jegliche Anfragen zu Teman Sehat oder Gumnuts richten Sie bitte an info@achiko.com Weitere Informationen zu Achiko AG finden Sie unter https://www.achiko.com Weitere Informationen über das Teman Sehat-Ökosystem finden Sie unter https://www.temansehat.co Weitere Informationen zu Regenacellx.sl finden Sie unter https://regenacellx.com





Investor Relations & Pressekontakte



Achiko AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com Schweiz

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67



Deutschland und Österreich

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51 Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Achiko AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung