FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 13. Oktober:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/20

07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 11:00 DEU: Online-Pressekonferenz von Deutsche Post DHL Group und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit dem Bundesminister Gerd Müller und Frank Appel Vorstandsvorsitzende von Deutsche Post DHL Group, 12:40 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen

19:00 USA: Apple Event "Hi, Speed" - Vorstellung neuer Produkte u.a. iPhone 12 USA: Delta Airlines, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

Über Nacht CHN: Handelsbilanz 09/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 09/20 (detailliert)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 09/20

11:00 DEU: ZEW-Index 10/20

11:00 DEU: Online-Pk Deutsche Bundesbank zu Finanzstabilitätsbericht 14:30 USA: Verbraucherpreise 09/20

14:30 USA: Realeinkommen 09/20

14:30 USA: IWF und Weltbank, Jahrestagung (online) Pk zum World Economic Outlook SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt Klage der Linksfraktion gegen den Bundestag wegen Ceta 10:00 DEU: Rede Kanzlerin Merkel bei virtueller Konferenz zur Nachhaltigkeit - im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi