TORONTO, 13. Oktober 2020 - New Wave Holdings Corp. (das "Unternehmen" oder "New Wave") (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC:TRMND), ein Investment-Emittent, der Kapital und Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellt, gibt bekannt, dass das Unternehmen die nächste Phase des von "Microdose Psychedelic Insights" produzierten Dokumentarfilms "The World on Drugs" sponsern wird. Dieser aussagekräftige Dokumentarfilm befasst sich mit der aktuellen Medikamentenpraxis, psychedelischen Medikamenten und psychischer Gesundheit.

An diesem kritischen Schnittpunkt der Pandemie, der Opioidkrise und der Epidemie der psychischen Gesundheit ist das Team von New Wave Holdings stolz darauf, die internationalen Bemühungen um eine Änderung der Politik und der öffentlichen Meinung in Zusammenhang mit diesen wichtigen Anliegen der öffentlichen Gesundheit als Sponsor zu unterstützen. Das Projekt zielt darauf ab, den Kontext psychedelischer Medikamente neu zu ordnen und die tiefe Hoffnung, die sie der Menschheit in dieser kritischen Umbruchs- und Evolutionsphase bringen, in den Blickpunkt zu rücken.

Nachdem das Microdose-Team in der ersten Phase dieses Projekts exklusive Inhalte in Mexiko gedreht hat, kann New Wave Holdings nun mit Freude bekannt geben, dass es den Film und seine Botschaft im Rahmen der nächsten Etappe der Reise in Vancouver (British Columbia) finanzieren wird. Neben den neuen Forschungsergebnissen zur Untermauerung der These, dass psychedelische Wirkstoffe schon bald die psychiatrische Versorgung revolutionieren werden, mehren sich auch die aussagekräftigen und fesselnden Geschichten von Menschen, die von ihnen geheilt wurden. Nachdem bereits prominente Stimmen in ganz Mexiko ihre beeindruckenden Kommentare abgegeben haben, ist im nächsten Produktionsschritt des Dokumentarfilms "The World on Drugs"" geplant, führende Experten in Vancouver - einem weiteren wichtigen Standort in dieser Diskussion - zu Wort kommen zu lassen.

Das Team von New Wave Holdings ist der Überzeugung, dass es der Welt wirksame Therapien zur Behandlung von psychischen Erkrankungen anbieten kann, und dass in dieser entscheidenden Phase in unserer Geschichte Psychedelika eine große Verheißung für die Menschheit bedeuten. New Wave Holdings ist stolz darauf, das Team von Microdose bei seinen modernen Ansätzen in der Erforschung von Psychedelika und psychischer Gesundheit über alle Grenzen hinweg und in reichhaltiger und vielfältiger Weise zu unterstützen. "The World on Drugs" soll nicht nur informieren, sondern auch zu Veränderungen anregen und eine reale Wirkung erzielen. Das Team von New Wave Holdings ist stolz darauf, eine maßgebliche Rolle im Rahmen dieser notwendigen Initiativen zu spielen und sieht dies auch als seine soziale Verantwortung als Unternehmen in dieser herausfordernden Zeit.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC:TRMND) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf die wachstumsstarken Branchen für Psychedelika und E-Sport konzentriert. Im Bereich Psychedelika hat sich New Wave vor allem auf die Förderung von Forschungsarbeiten mit aktiven psychedelischen Wirkstoffen, die Entwicklung von Verbraucherprodukten mit Inhaltsstoffen funktioneller Pilze und auf die Entwicklung von geistigem Eigentum mit Schwerpunkt auf Psilocybin, LSD, MDMA und Ketaminderivaten zur Behandlung von neuropsychiatrischen Erkrankungen spezialisiert.

Investoren, die an einem Kontakt mit New Wave Holdings interessiert sind, können unter http://newwavecorp.com mehr über das Unternehmen erfahren und das Team kontaktieren.

Über Microdose Psychedelic Insights

"Microdose Psychedelic Insights" hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Potenzial von Psychedelika über Branchenveranstaltungen, Marktforschungsinitiativen, evidenzbasierte und reale Inhalte, sowie strategische und kommunale Maßnahmen zu heben. Dem Team von Microdose ist es ein Anliegen, die Gesellschaft als Ganzes zu ermächtigen bzw. in die Lage zu versetzen, bessere und fundiertere Entscheidungen über Psychedelika und deren Schnittstellen mit der Gesundheitsversorgung, der Medizin und dem persönlichen Wachstum zu treffen. Das Team von Microdose arbeitet mit den einflussreichsten Akteuren, den bekanntesten Marken der Welt sowie einem konkurrenzlosen Netzwerk von Wissenschaftlern, Forschern, Analysten, Innovatoren, Investoren und Beratern zusammen.

Um eine Medienakkreditierung zu beantragen oder Interviews mit wichtigen Mitarbeitern zu arrangieren, wenden Sie sich bitte an:

Kristina Spionjak / kristina@microdose.buzz / https://microdose.buzz

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Geoff Balderson

Chief Financial Officer

New Wave Holdings Corp.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen bezüglich Microdose Psychedelic Insight wurden von Microdose Psychedelic Insight und/oder von dessen Agenten bereitgestellt. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit solcher Informationen.

Die Börsenaufsicht der CSE hat den Sachverhalt der Übernahme in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt. Die CSE und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als "Market Regulator" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geltende behördliche Genehmigung im Zusammenhang mit der Übernahme, dem Abschluss der Übernahme, der Ausweitung des Betriebs, der Größe und Qualität zukünftiger Turniere und Prognosen hinsichtlich der Teilnahme an zukünftigen Veranstaltungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. "davon ausgehen", "planen", "schätzen", "erwarten", "möglicherweise", "werden", "beabsichtigen", "sollten" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aus den folgenden Gründen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden: Wettbewerbsfaktoren und Wettbewerb um Investmentgelegenheiten; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit auf internationalen Märkten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Transaktionen; Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie andere Faktoren, die sich mehrheitlich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der aktuellen Annahmen und möglichen Investment-Pipeline angemessen sind, es kann aber nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

